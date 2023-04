MotoGP, risultati e ordine di arrivo GP Spagna 2023: vince Bagnaia davanti a Binder e Miller

I risultati e l’ordine d’arrivo del GP di Spagna 2023, quarto appuntamento stagione della MotoGP. A trionfare è stato Pecco Bagnaia, che ha disputato una gara ai limiti della perfezione ed ha riportato la sua Ducati sul gradino più alto del podio. Nessuno in grado di tenergli testa nella sua rimonta, nemmeno le due fantastiche KTM di Binder e Miller, rispettivamente secondo e terzo. Gara subito interrotta con bandiera rossa per un incidente alla seconda curva tra Quartararo che stende Oliveira, col portoghese che ha la peggio e finisce al medical center. Il francese invece riparte, e chiude in decima. Cade Bezzecchi, perdendo quindi la testa del Mondiale. Sesta piazza invece per Luca Marini, davanti a Zarco ed ai connazionali Franco Morbidelli (undicesimo) e Fabio Di Giannantonio (dodicesimo). Da segnalare Pedrosa settimo, in pista come wild card della KTM.

ORDINE DI ARRIVO GP AMERICHE

Francesco Bagnaia Brad Binder Jack Miller Jorge Martin Aleix Espargaro Luca Marini Dani Pedrosa Alex Marquez Takaaki Nakagami Fabio Quartararo Franco Morbidelli Fabio Di Giannantonio Augusto Fernandez Stefan Bradl Raul Fernandez Iker Lecuona Jonas Folger Maverick Vinales

