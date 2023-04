MotoGP, Mondiale 2023: classifica piloti aggiornata dopo GP Spagna

La classifica piloti del Mondiale 2023 di MotoGP aggiornata dopo gara del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento della nuova stagione. Pecco Bagnaia torna in testa, approfittando anche della caduta di Marco Bezzecchi che perde il primo posto. Bel balzo in avanti anche per Brad Binder. Di seguito la classifica aggiornata.

ORDINE DI ARRIVO GP SPAGNA

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA