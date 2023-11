MotoGP, Puig (team manager Honda): “Aldeguer sostituto di Marquez nel 2024? Notizia falsa”

Intervenuto a Dazn Spagna, il team manager del team ufficiale Honda in MotoGP Alberto Puig ha smentito la possibilità di sostituire Marc Marquez con Fermin Aldeguer. Il pilota spagnolo, protagonista in Moto2 con il team Speed Up Racing, non prenderà dunque il posto del Cabroncito nel 2024. “Non ho idea da dove sia uscita tale notizia visto che è del tutto falsa. Ho chiesto informazioni anche al manager di Aldeguer ma lui non mi ha saputo rispondere – ha detto Puig, che poi si è espresso anche in merito al possibile arrivo di Pol Espargaro, ai saluti con il team GASGAS Factory Racing Tech3 – Si tratta di una possibilità concreta“. Scartata infine anche l’ipotesi Iker Lecuona, che spesso in stagione ha corso proprio con la Honda in MotoGP come sostituto.