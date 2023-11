Inghilterra, si ferma Maddison: infortunio alla caviglia. Southgate dovrà farne a meno

Proprio in vista della pausa nazionali, l’Inghilterra non potrà contare sulla forza di James Maddison che si è infortunato prima del match del suo Tottenham contro il Wolverhampton. Per questo motivo, il ct della nazionale dei Tre Leoni, Gareth Southgate, dovrà fare a meno del suo fantasista.

Questi i convocati della nazionale inglese scelti dal ct Suthgate per i prossimi impegni della nazionale inglese, sicura di partecipare ad Euro 2024.

Portieri: Johnstone, Pickford, Ramsdale.

Difensori: Colwill, Dunk, Guehi, Maguire, Tomori, Trippier, Walker.

Centrocampisti: Alexander-Arnold, Bellingham, Gallagher, Henderson, Phillips, Rice.

Attaccanti: Bowen, Foden, Grealish, Kane, Rashford, Saka, Watskins, Wilson.