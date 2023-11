Pattinaggio artistico, Cup of China: Ghilardi/Ambrosini secondi dopo lo short program

Per la prima volta dal 2019 il Grand Prix ISU di pattinaggio artistico torna a fare tappa in Cina. Questo fine settimana si disputa al Chongqing Huaxi Culture and Sports Center di Chongqing la Cup of China, valida come quarta tappa del Grand Prix 2023. Venerdì l’inizio della competizione con il programma corto di tutte specialità con tre italiani ai nastri di partenza: nel singolo maschile era impegnato Gabriele Frangipani, mentre nelle coppie d’artistico l’Italia era rappresentata dai vicecampioni d’Europa Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini e da Anna Valesi e Manuel Piazza.

Nel singolo femminile leadership provvisoria per la belga Loena Hendrickx, che nonostante un evidente errore sull’elemento dell’axel, eseguito soltanto singolo e quindi risultato nullo ai fini del punteggio, è riuscita a rimanere comodamente davanti alle due pattinatrici giapponesi in gara, Rinka Watanabe classificatasi seconda e Hana Yoshida che occupa il terzo posto, anche loro protagonista di errori nei loro esercizi. Watanabe non ha completato le rotazioni nella sua combinazione di due salti tripli, mentre Yoshida è caduta sull’esecuzione del triplo axel, unica atleta a presentare questo elemento nella giornata.

Parziale sorpresa nella prova di danza, nella quale al comando della graduatoria dopo la danza ritmica ci sono i canadesi Lajoie/Lagha, che hanno sopravanzato di un punto i più quotati connazionali Gilles/Poirier grazie a un migliore punteggio negli elementi tecnici. Le medaglie di bronzo degli scorsi mondiali hanno commesso un errore piuttosto evidente sul secondo twizzle, nel quale Piper Gilles ha perso il controllo della rotazione sul secondo elemento. Terza posizione provvisoria per gli statunitensi Green/Parsons, staccati di sei punti dalla vetta.

La gara del singolo maschile ha visto l’esordio stagionale del campione mondiale Shoma Uno, che ha conquistato il primo posto provvisorio dopo il programma corto stabilendo il record stagionale assoluto fino a questo momento nel primo segmento di gara con oltre 105 punti. Al secondo posto c’è il francese Adam Siao Him Fa, che dopo la vittoria la settimana scorsa nella prova di casa ad Angers è riuscito comunque a superare i 90 punti nonostante una caduta sulla combinazione con il quadruplo toeloop. Terzo posto per il sorprendente kazako Mikhail Shaidorov, quinto nella tappa canadese del Grand Prix, anche lui vicinissimo ai 90 punti grazie a un esercizio con due salti quadrupli. Ottima prova anche per l’unico rappresentante in gara, Gabriele Frangipani, che affronterà il libero di sabato partendo dalla quinta posizione con poco più di due punti da recuperare sul cinese Boyang Jin, quarto, e a meno da cinque punti dal potenziale gradino più basso del podio occupato da Shaidorov.

Nell’ultima competizione in programma, quella delle coppie d’artistico, buoni piazzamenti per i rappresentanti italiani in lizza: Ghilardi/Ambrosini hanno ottenuto la seconda posizione provvisoria limitando i danni dovuti a un errore sul triplo salchow in parallelo, mentre i più giovani Valesi/Piazza, sesti la settimana scorsa in Francia, hanno confermato per il momento la sesta posizione anche nella Cup of China. Al comando della graduatoria ci sono i canadesi Stellato-Dudek/Deschamps che nonostante qualche sbavatura sono rimasti davanti agli italiani per quattro punti. Terzo posto per i cinesi Peng/Wang, una delle tre coppie di casa in gara a Chongqing. Nella giornata di sabato il programma della Cup of China prevede il programma libero per tutte le specialità: si inizierà alle 14.30 locali (le 07.30 in Italia) con la danza, poi alle 16.30 locali (le 09.30 in Italia) sarà la volta del singolo donne. Si proseguirà alle 18.40 locali (le 11.40 in Italia) con il singolo uomini per poi concludere alle 21.00 locali (le 14.00 in Italia) con le coppie d’artistico.

I risultati della giornata

Danza su ghiaccio – danza ritmica

1 Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA CAN 82,02

2 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 81,04

3 Caroline GREEN / Michael PARSONS USA 76,07

4 Eva PATE / Logan BYE USA 73,29

5 Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE USA 71,17

6 Maria KAZAKOVA / Giorgi REVIA GEO 70,58

7 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 70,18

8 Xizi CHEN / Jianing XING CHN 62,05

9 Shang SHI / Nan WU CHN 51,80

Singolo donne – programma corto

1 Loena HENDRICKX BEL 70,65

2 Rinka WATANABE JPN 65,09

3 Hana YOSHIDA JPN 64,65

4 Niina PETROKINA EST 62,58

5 Hongyi CHEN CHN 62,57

6 Xiangyi AN CHN 61,86

7 Madeline SCHIZAS CAN 61,53

8 Yelim KIM KOR 59,56

9 Ekaterina KURAKOVA POL 57,37

10 Audrey SHIN USA 50,97

11 Yi ZHU CHN 50,96

Singolo uomini – programma corto

1 Shoma UNO JPN 105,25

2 Adam SIAO HIM FA FRA 91,21

3 Mikhail SHAIDOROV KAZ 89,94

4 Boyang JIN CHN 87,44

5 Gabriele FRANGIPANI ITA 85,19

6 Kazuki TOMONO JPN 80,50

7 Jimmy MA USA 77,29

8 Sota YAMAMOTO JPN 75,48

9 Sihyeong LEE KOR 74,43

10 Juwen XU CHN 65,57

11 Daiwei DAI CHN 64,25

12 Lucas BROUSSARD USA 61,05

Coppie d’artistico – programma corto

1 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS CAN 70,39

2 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 66,33

3 Cheng PENG / Lei WANG CHN 62,91

4 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 60,76

5 Siyang ZHANG / Yongchao YANG CHN 58,71

6 Anna VALESI / Manuel PIAZZA ITA 55,55

7 Yuchen WANG / Lei ZHU CHN 49,95

8 Maria MOKHOVA / Ivan MOKHOV USA 42,65