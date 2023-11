MotoGP GP Qatar, Bagnaia: “Sono molto contento, Di Giannantonio incredibile”

Le parole di Francesco Bagnaia dopo il secondo posto ottenuto nel Gran Premio del Qatar: “Sono molto contento. La partenza è stata perfetta, sono stato avanti per parecchio tempo, ma Di Giannantonio è stato incredibile, così ho cercato di gestire il setting delle gomme in generale, poi purtroppo ho sbagliato e sono andato fuori. Comunque sono contento del risultato, siamo riusciti ad aumentare il vantaggio che sarà importante per la gara di Valencia”.