Manchester United, proteste di un gruppo di tifosi contro famiglia Glazer

Proteste contro la famiglia Glazer di un gruppo di tifosi del Manchester United, che prima dell’inizio del match contro l’Aston Villa ha chiesto una cessione del club. Partendo dal centro della città, la marcia è proseguita verso l’Old Trafford con i tifosi che hanno esposto uno striscione gigante con la scritta “Full $ale Only”. Venerdì c’era la terza, e probabilmente definitiva, deadline per le parti interessate per fare offerte per l’acquisto della società. Lo sceicco Jassim e Jim Ratcliffe hanno entrambi presentato le proprie offerte ai Glazer.