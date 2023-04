Atp Barcellona 2023: Alcaraz sul velluto, ok Ruud e Bautista. Eliminato Tiafoe

Ben tredici match si sono disputati nella giornata odierna in Catalogna, dove si disputa l’Atp 500 di Barcellona 2023. Oltre agli ultimi incontri di primo turno, sono andate in scena anche cinque sfide di secondo turno, che hanno dunque visto in campo altrettante teste di serie. Ha rispettato il pronostico della vigilia Carlos Alcaraz, che al debutto ha lasciato appena quattro giochi al portoghese Borges, travolto con un sonoro 6-3 6-1. Sulla sua strada ora il connazionale Bautista Agut, vittorioso sempre su uno spagnolo, Zapata Miralles, con un doppio 6-2.

Sorride anche Davidovich Fokina, il quale ha avuto la meglio di Etcheverry con un periodico 6-3 e si è guadagnato il terzo turno. Il suo prossimo avversario non sarà però Frances Tiafoe, quinta testa di serie, bensì Emil Ruusuvuori. Il finlandese ha infatti ribaltato il pronostico della vigilia, prevalendo dopo 2h48′ per 6-4 6-7 6-4. Infine, non è passato inosservato il successo di Casper Ruud, che ha domato il giovane Shelton con lo score 6-2 7-6. Per quanto riguarda i match di primo turno, invece, successi per Schwartzman, Shevchenko, Cachin, Gomez, Kubler, Goffin e gli azzurri Arnaldi e Passaro.