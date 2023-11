MotoGP, GP Valencia: Martin cade, Bagnaia è campione

Jorge Martin cade al sesto giro del Gran Premio di Valencia. Lo spagnolo, impegnato in bagarre con Marc Marquez, perde il controllo della moto e colpisce la Honda. I due finiscono in ghiaia. Finisce così la gara di Martin e il sogno del mondiale. Francesco Bagnaia si laurea automaticamente campione del mondo per la seconda volta ed è al momento in terza piazza.

MORE AND MORE AND MORE DRAMA! IT'S OVER! 😱😱😱@88jorgemartin and @marcmarquez93 CRASH OUT! The @pramaracing IS OUT OF CONTENTION 💥#ValenciaGP 🏁 | #PECCOvsMARTIN pic.twitter.com/tp9XYIux56

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 26, 2023