Inghilterra: scomparso a 80 anni Terry Venables, ex ct della nazionale

Lutto nel calcio inglese. Si è spento a 80 anni l’ex ct dell’Inghilterra Terry Venables, stroncato da una lunga malattia. Da giocatore, Venables ha indossato le maglie di Tottenham, Chelsea, Queen’s Park Rangers e Crystal Palace. Proprio con quest’ultimo club ha iniziato la carriera da allenatore, poi il passaggio al Barcellona con cui si è laureato campione di Spagna nel 1985 e ha vinto una Coppa di Spagna l’anno dopo, perdendo nel 1986 la finale di Coppa dei Campioni contro la Steaua Bucarest. Poi il rientro in patria, al Tottenham, fino a quando, nel 1994, non è stato scelto (fino al 1996) come ct dei Tre Leoni dopo l’era Graham Taylor. Nel 2006, Venables è tornato in Nazionale come vice di Steve McLaren.