Atletica, cross Alcobendas: Battocletti terza all’esordio

Nadia Battocletti apre la stagione di corsa campestre nel migliore dei modi e conquista il podio nella tappa Gold di Alcobendas, Spagna. Sul finale di gara l’etiope Likina Amebaw la spunta in 26:33 davanti alla connazionale Asayech Ayichew, secondo in 26:38. L’atleta trentina taglia il traguardo in 26:50, dopo aver conquistato un podio anche nella scorsa edizione, dove era arrivata seconda in 27:17. Ora l’attenzione si concentra sugli Europei di Bruxelles, sempre più vicini.