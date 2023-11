MotoGP GP Valencia, Marquez: “Mi godrò momenti belli, difficile immaginarmi con un altro team”

Le parole di Marc Marquez durante la conferenza che introduce il weekend del GP di Valencia, ultimo appuntamento stagionale e ultima corsa con la Honda: “Sarà un weekend speciale, dove farò fatica a trattenere le emozioni e a concentrarmi sulla pista. Non mi piace dire che sarà la mia ultima gara con la Honda. Cercherò di godermi tutti i momenti belli che ho passato con la Honda. Sarà difficile anche per me l’anno prossimo immaginarmi a lavorare con un altro team. Il 2013 è il ricordo più bello che ho con la Honda. Ho vinto al primo anno in MotoGp e da lì è iniziato tutto. Non proverò a far nulla di folle questo weekend: mi piacerebbe vincere, ma devo essere realista. L’obiettivo principale è godermi il weekend con la mia gente. Ducati? Rispetto troppo la Honda e preferisco non parlarne ora. Il mio impegno va fino all’ultimo alla Honda“.