Dalla Spagna: chiesti 9 anni di detenzione per le accuse di stupro per Dani Alves

Per Dani Alves is prefigura una condanna molto pesante dopo l’accusa ed il processo per lo stupro che il giocatore brasiliano avrebbe compiuto in Spagna, al tempo della sua esprienza al Barcellona. 9 sarebbero gli anni chiesti dalla Procura di Barcellona, oltre a un indennizzo di 150mila euro per la vittima del presunto stupro.

Questa la richiesta de “La Fiscalia” secondo quanto riportato dal quotidiano catalano “El Periodico”. Il brasiliano, lo scorso 30 dicembre, avrebbe violentato una ragazza di 23 anni in una discoteca di Barcellona. Novità saranno attese nei prossimi giorni.