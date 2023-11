Di Maria: “Chiuderò la mia esprienza con l’Argentina dopo la Copa America”

Si chiuderà, molto presto, l’avventura di Angel Di Maria con la casacca dell’Argentina. Dopo la vittoria della Coppa del Mondo lo scorso anno e dopo la vittoria nelle Qualificazioni Mondiali contro il Brasile al Maracana El Fideo ha dichiarato di chiudere la propria esprienza con l’Albiceleste nella prossima Copa America.

Le paroel di Di Maria sui social: “Per me è arrivata l’ultima partita di qualificazione e non riesco a esprimere a parole quanto l’amore della gente mi riempia l’anima, mi godo ogni secondo del loro affetto, così come quello dei miei compagni e dei miei amici, senza di loro questa storia non avrebbe lo stesso significato, perchè l’amore di ognuno di loro mi ha reso quello che sono oggi. Purtroppo non possiamo tralasciare quanto accaduto allo stadio, nessuno merita un trattamento così cattivo, le botte, la paura che hanno provato le famiglie e i bambini in uno stadio dove l’unica cosa che sarebbe dovuta succedere era quella di godersi la partita. Spero che questo genere di cose non succeda più. Noi come giocatori difenderemo sempre la nostra gente. La Coppa America sarà l’ultima competizione nella quale indosserò la maglia dell’Argentina, con grande dolore nell’anima e sentendo un nodo alla gola dico addio alla cosa più bella che mi è capitata nella mia carriera, indossarla, sudarla e sentirla mia con enorme orgoglio. Grazie tifosi, grazie famiglia, grazie amici e compagni di squadra, continuiamo a fare la storia che rimarrà per tutta l’eternità. Forza Argentina“.