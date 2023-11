MotoGP, GP Valencia 2023: Vinales penalizzato, Bagnaia scatterà dalla pole position

Pecco Bagnaia partirà in pole position nel GP di Valencia 2023, ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. L’azzurro, secondo al termine delle qualifiche, ha guadagnato una posizione in virtù della penalità ricevuta dal poleman Maverick Vinales. Il pilota dell’Aprilia è stato infatti penalizzato di 3 posizioni per non aver rispettato la bandiera nera, non essendo uscito immediatamente di pista.