F1, il bilancio di Domenicali: “Stagione fantastica, mi sono divertito. Las Vegas? Gara straordinaria”

Intervenuto a ridosso del GP di Abu Dhabi 2023, ultimo appuntamento del campionato di Formula 1, il presidente F1 Stefano Domenicali ha fatto un bilancio dell’annata: “Sembra iniziato ieri il Mondiale, è passato così in fretta. E’ stata una stagione straordinaria, fantastica, mi sono divertito molto a vedere questi piloti in giro per il mondo“.

Domenicali ha poi parlato delle singole gare: “Il Gran Premio di Las Vegas è stato straordinario, rispecchia la nostra visione della Formula 1, ovvero una grande attività in pista e uno show fantastico intorno. Il Mondiale però non è ancora finito, ci aspetta un’ultima gara tutta da vivere“. Infine, un auspicio per il 2024: “Mi aspetto che i gap così piccoli che ci sono in qualifica possano esserci anche in gara. I piloti sono fantastici, meritano monoposto all’altezza per dare il meglio in gara“: