Verona-Lecce, D’Aversa: “Oudin e Piccoli hanno lavorato bene. Ogni allenatore vuole questi dubbi”

“Queste partite valgono doppio. Oudin in queste due settimane ha lavorato molto bene. Ho un dubbio ma due terzi del centrocampo è fatto. Indipendentemente dal sistema di gioco del Verona dobbiamo stare attenti alla partita. Giocano davanti al loro pubblico e noi dobbiamo essere pronti sia fisicamente sia mentalmente per portare a casa un risultato”. Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico del Lecce, Roberto D’Aversa alla vigilia del match contro l’Hellas Verona. Possibile chance per Sansone che “merita di giocare dall’inizio per quanto è stato determinante di recente. Se la scelta ricadrà su di lui lo scopriremo domani”. Anche tra Piccoli e Krstovic c’è un ballottaggio: “Roberto ha lavorato benissimo. Sono quei dubbi che ogni allenatore vorrebbe avere. Valuterò oggi, la rifinitura sarà importante”.