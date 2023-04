MotoGP GP Jerez, Binder: “Grande battaglia, la vittoria merito del team”

“Oggi era difficile, dopo la bandiera rossa ho provato a partire alla perfezione, poi ho fatto di tutto per stare attaccato a Miller. L’ho attaccato ed è stata una grande battaglia che mi ha portato alla vittoria. Ci tengo a ringraziare il team per il grande lavoro fatto”. Parla così Brad Binder dopo il trionfo nella Sprint race del GP di Jerez di MotoGP. Per il pilota sudafricano della KTM è già il secondo successo in questo format dopo quello ottenuto in Argentina.

