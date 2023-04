Formula 1, Sprint Race Gp Azerbaijan, risultati e ordine d’arrivo: vince Perez davanti a Leclerc e Verstappen

Perez vince la Sprint Race del Gp di Azerbaijan 2023. Grande gara del pilota messicano, che si difende dagli attacchi di Russell in partenza e supera e allunga su Leclerc vincendo meritatamente la corsa. Buona gara di Leclerc che limita i danni e riesce a difendersi da Verstappen, con qualche problema alla macchina dopo la lotta in partenza con Russell. L’inglese della Mercedes chiude ai piedi del podio davanti a Sainz e Alonso, autore di un buon sorpasso su Hamilton (7°) dopo la Safety Car. Stroll chiude 8° e prende l’ultimo punto a disposizione.

Partenza aggressivissima di Russell che prova ad attaccare entrambe le Red Bull tra curva 1 e curva 2. Perez si difende ma Verstappen deve cedere al pilota inglese che passa e si prende la terza posizione. Buono stacco di Leclerc che si tiene stretto la prima posizione. Sainz 5° seguito da Hamilton. Incidente per Tsunoda nel secondo settore con l’Alpha Tauri del giapponese che perde una ruota provocando bandiera gialla e poi Safety Car per togliere i detriti dalla pista. Grande ripartenza di Verstappen che si vendica del sorpasso subito riprendendosi la terza posizione in curva 1. Bene anche Alonso che supera Hamilton mettendosi in 6ª posizione dietro a Sainz. Perez si avvicina e supera Leclerc senza difficoltà sul rettilineo grazie al drs. Il pilota della Ferrari non molla e riesce a rimanere sotto il secondo di distanza dal messicano per difendersi da Verstappen, a sua volta sotto il secondo dal monegasco. Perez vola e allunga di due secondi su Leclerc a due giri dalla fine mentre Verstappen si avvicina su un Leclerc sempre più in difficoltà nel settore centrale. L’olandese non riesce però ad attaccare il pilota della Ferrari, anche a causa di qualche danno rimediato nella partenza con Russell. Perez vince davanti a Leclerc e Verstappen. Russell 4° davanti a Sainz, Alonso e Hamilton. Stroll riesce a prendere un punto chiudendo 8°.