MotoGP GP Giappone 2023, Bagnaia: “Sono sulla strada giusta, ultimi weekend sfortunati”

Francesco Bagnaia ha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione del GP del Giappone 2023 di MotoGP, in programma sul circuito di Motegi: “Penso che la strada intrapresa sia quella giusta. Io e il team ci siamo confrontati e loro credo che il lavoro che stiamo facendo vada nella direzione giusta. Il problema rimane la frenata, dove non si riesce a trovare il feeling. Cioè, freno allo stesso modo ma non fermo la moto, cosa che prima non succedeva. Tuttavia sono convinto che già domattina sarà a posto“.

Il pilota della Ducati ha poi proseguito: “Negli ultimi giorni abbiamo analizzato tutti i video dei punti di staccata a Barcellona e Misano, per cercare di risolvere il problema. Come se poi fosse così facile comprendere cosa non funzioni. Il posteriore si è comportato in maniera strana: normalmente la derapata la riesco a controllare, mentre nell’ultimo week-end era oltre il limite. In questo fine settimana faremo qualcosa di diverso, cominciando con due assetti diversi“.

Pecco ha quindi fatto un bilancio della lotta per il Mondiale con Martin: “Avevo un vantaggio di 66 punti e adesso dolo di 13, tuttavia negli ultimi tre weekend mi è mancata un po’ di fortuna. Pur essendo sempre competitivi abbiamo perso parecchi punti. Ma mancano ancora 7 gare e non sento di avere addosso più pressione. Dobbiamo concentrarci su ciò che c’è da fare e devo sgombrare la mente. Caduta in India? Sono consapevole di dove ho sbagliato e quanto sia forte. E’ sempre utile capire le cadute per tornare più forte il weekend dopo. Ovviamente cercherò di migliorarmi e ottenere la vittoria“.