Wta Ningbo 2023, tonfo Bronzetti: l’azzurra esce di scena ai quarti contro Fruhvirtova

La prima semifinalista del WTA 250 di Ningbo 2023 è Linda Fruhvirtova. La giovane tennista ceca ha annientato Lucia Bronzetti con un severo 6-0 6-3 in 1h16′ di gioco e si è qualificata per il penultimo atto del torneo, dove se la vedrà contro una tra Petra Kvitova e Diana Shnaider. Come suggerisce il punteggio, si è trattato di un match a senso unico in cui l’azzurra non è riuscita a trovare le contromisure per opporre resistenza all’avversaria, capace di vincere i primi nove giochi dell’incontro. Bronzetti è riuscita quantomeno a sbloccarsi nel secondo set, procurandosi anche un paio di occasioni per ricucire il gap. Fruhvirtova è stata però troppo superiore e ha meritatamente conquistato la vittoria.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

CRONACA – Partenza da incorniciare per Fruhvirtova, che tiene il servizio a zero, poi ottiene il break dopo aver annullato una chance dell’1-1 e lo consolida con un altro turno di battuta efficace. Purtroppo per Bronzetti non si tratta di un inizio a rilento bensì di una vera e propria giornata no: il prosieguo del set, dunque, è appannaggio della tennista ceca, dominante sia al servizio che in risposta. Lucia fa quel che può, ma in meno di mezz’ora subisce un severo 6-0.

Il copione si ripete anche nel secondo set, dove Fruhvirtova si issa immediatamente sul 3-0, avanti di un break. Bronzetti riesce però a sbloccarsi finalmente e prova a scalfire le certezze dell’avversaria, tanto da ottenere il contro break nel quinto gioco. Non appena la ceca alza il livello del gioco, tuttavia, per Lucia c’è poco da fare e il 6-3 finale è quasi inevitabile vista la superiorità di Fruhvirtova, brava soprattutto a mantenere i nervi saldi nel finale, annullando un paio di palle break che avrebbero potuto rimettere in gioco l’azzurra.