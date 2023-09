Sei giornate e zero squadre con zero sconfitte, l’ultima volta nel 2010/2011: il Milan vinse lo Scudetto sull’Inter

Nella Serie A 2023/2024 c’è una parola che, alla sesta giornata, è stata già cancellata: imbattibilità. Tutte le venti squadre del massimo campionato italiano hanno conosciuto, almeno per una volta, la sconfitta. Le ultime due imbattute erano Lecce e Inter che hanno perso rispettivamente contro la Juventus e contro il Sassuolo. Una cosa non di certo usuale visto che siamo solamente alla sesta giornata della Serie A. Ma che certamente è già capitata, anche se non di recente.

L’ultima volta che successe correva l’anno 2010/2011, alla sesta giornata tutte le squadre avevano perso almeno una partita. Era il Milan di Massimiliano Allegri che a fine campionato sarebbe diventato campione d’Italia battendo l’Inter di Leonardo, subentrato in corsa a Natale all’esonerato Rafa Benitez. La Juventus invece viveva uno dei suoi anni più bui con il settimo posto di Del Neri prima dell’arrivo di Antonio Conte. E tredici anni dopo in testa alla classifica troviamo nuovamente Inter e Milan. I tifosi rossoneri sperano che finisca come tredici anni prima, quelli nerazzurri pregano che invece la storia venga riscritta in un altro modo. E poi dalla Juventus in giù sono desiderosi di mettersi come terzi incomodi. In fondo di squadre imbattibili, nel senso letterale del termine, non ce ne sono già più.