MotoGP, GP Americhe: griglia di partenza e risultati qualifiche, pole di Vinales

Il circuito di Austin ospita la sessione di qualifiche del Gran Premio delle Americhe, terza tappa del mondiali di MotoGP del 2024. Prima di decidere la pole position, i dodici piloti più lenti delle prove libere devono affrontare il Q1, con in palio due pass per la fase successiva. Nella giornata odierna, passano il taglio Miller e Alex Marquez. Il Q2 si apre con una caduta di Martin, che poi cade una seconda volta pochi minuti dopo e corre ai box per salire sulla seconda moto. Nel frattempo, Vinales segna un giro magnifico che gli garantisce la pole position, mentre dietro di lui si lotta per la seconda piazza. Marc Marquez trova il secondo posto, ma a pochi attimi dalla bandiera a scacchi il giovane Pedro Acosta spinge la sua GasGas fino a superare il campione connazionale e conquista la seconda posizione. Quarta piazza poi per Francesco Bagnaia, con l’altro ducatista, Enea Bastianini, che chiude la Top 5. Il leader del mondiale Jorge Martin è invece sesto. Le moto torneranno in pista in serata per la sprint race statunitense

M. Vinales P. Acosta M. Marquez F. Bagnaia E. Bastianini J. Martin A. Espargaro F. Di Giannantonio F. Morbidelli M. Bezzecchi J. Miller A. Marquez R. Fernandez M. Oliveira A. Rins F. Quartararo B. Binder A. Fernandez J. Zarco J. Mir L. Marini T. Nakagami