Tabellino Atalanta-Union Berlino 1-4, gol e marcatori amichevole estiva 2023

Il tabellino di Atalanta-Union Berlino 1-4. Una sconfitta che pesa per la Dea soprattutto per la rotondezza attraverso cui è arrivata. I tedeschi hanno dimostrato in campo una differenza di preparazione che al momento è un dato oggettivo, dettato anche dal fatto che la Bundesliga inizierà prima la Serie A. Di Pasalic l’unico timbro della Dea che torna dunque dalla Germania con una sconfitta. Questo il tabellino.

UNION BERLIN-ATALANTA 4-1 (8′ Laidouni, 25′ Behrens, 28′ e 51′ Fofana, 33′ Pasalic)

UNION BERLINO (3-5-2):

Ronnow; Doekhi, Knocke (74′ Kaufmann), Diogo Leite (71′ Skarke); Juranovic (46′ Trimmel), Aaronson (46′ Kral), Khedira (84′ Kemlein), Laidouni (46′ Becker), Roussillon (71′ Jaeckel); Behrens (61′ Hollerbach), Fofana (61′ Siebatcheu)

A disposizione: Schwolow

All. Fischer.

ATALANTA (3-4-2-1):

Carnesecchi (72′ Musso); Djimsiti (72′ Okoli), Scalvini, Kolasinac (72′ Zortea); Zappacosta (56′ Mæhle), Koopmeiners (72′ Bonfanti), de Roon (56′ Ederson), Bakker (56′ Ruggeri); Pasalic (56′ Touré), Lookman (72′ Cambiaghi); Latte Lath.

A disposizione: Rossi, Toloi, Mendicino

All. Gasperini.

Arbitro: Eric Weisbach (assistenti Johannes Schipke e Hannes Ventzke).

Note: Ammoniti: Bakker, Behrens, Kral, Lookman