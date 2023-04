MotoGP Americhe 2023: le parole di Rins e Martin dopo la Sprint Race

Dopo la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe di MotoGP 2023, i due spagnoli che hanno chiuso sul podio dietro al vincitore Pecco Bagnaia, hanno parlato della loro gara. Ecco le parole di Rins, e di Martin.

Così Rins: “E’ stata una gara incredibile, ho perso tanto nel corso del secondo giro staccandomi subito da Bagnaia e trovandomi a battagliare con Espargaro. Ho provato a riprendere ritmo, non e’ stato facile ma ci sono riuscito. Dedico questo risultato a mio figlio, mia moglie e a tutte le persone che mi sono sempre vicine”.

Queste le parole di Martin: “Ho dato il 100%, non riuscivo neanche a respirare per quanto faceva caldo e non e’ stato facile mantenere il ritmo. Spero che domani andra’ meglio perche’ oggi ho sofferto tanto, ora ho bisogno di recuperare tutte le energie per la gara”.