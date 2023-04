Ligue 1 2022/2023: il Psg batte 3-1 il Lens e mette un’ipoteca sul titolo

Nel big match della 31^ giornata di Ligue 1 2022/2023, il Psg batte 3-1 il Lens e conquista tre punti molto significativi in ottica titolo. La squadra di Galtier vola infatti a +9, in attesa del Marsiglia, e consolida il primo posto. Match a senso unico e caratterizzato dall’espulsione di Abdul Samed, che al 19′ ha fatto un brutto fallo su Hakimi ed è stato espulso. I parigini ne hanno quindi approfittato segnando tre gol in 10 minuti. Ad aprire le danze è stato Mbappé al 31′, poi Vitinha al 37′ e Messi al 40′. Nella ripresa il Lens ha accorciato le distanze su calcio di rigore con Frankowski, ma la vittoria è andata al Psg, sempre più vicina al secondo scudetto consecutivo.

