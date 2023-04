Probabili formazioni Sassuolo-Juventus: trentesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus, match della trentesima giornata di Serie A. La partita è in programma alle 18:00 di domenica 16 aprile nella cornice del Mapei Stadium. Grande attesa per questa sfida: entrambe arrivano da una sconfitta per 2-1 ed entrambe vorranno rientrare in carreggiata con una vittoria. La gara potrà essere seguita su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti. Nel corso della settimana tutte le notizie e gli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Alessio Dionisi e Massimiliano Allegri. Di seguito, ecco le informazioni sui possibili undici titolari.

SASSUOLO – Tutti presenti, nessuno squalificato nè nessun infortunato. In campo scenderà la miglior squadra a disposizione.

JUVENTUS – Alex Sandro è squalificato, Vlahovic e Di Maria potrebbero giocare in attacco. Cuadrado (favorito su De Sciglio) sulla destra, mentre Kostic a sinistra. Chiesa verso la panchina.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Erlic, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, M. Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Ballottaggi: M. Henrique 60% – Harroui 40%, Erlic 55% – Ferrari 45%, Pinamonti 65% – Defrel 35%.

Indisponibili: –

Squalificati: –

Juventus (3-5-1-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

Ballottaggi: Bremer 65% – Bonucci 35%, Di Maria 60% – Chiesa 40%, Locatelli 60% – Paredes 40%, Vlahovic 55% – Milik 45%.

Indisponibili: –

Squalificati: Alex Sandro.