MotoGP 2023, ultimi test a Portimao. Bagnaia: “Manca poco per essere al 100%”

La MotoGP torna in pista e lo fa a due settimane dall’avvio del Mondiale 2023, sulla stessa pista che ospiterà la tappa inaugurale. Domani e domenica i piloti della classe regina saranno infatti impegnati nelle ultime due giornate di test in quel di Portimao. “Manca ormai pochissimo alla prima gara della stagione e perciò questo test sarà davvero importante – sottolinea Bagnaia – A Sepang siamo riusciti a fare un buon lavoro e a portare la moto nuova allo stesso livello di quella dello scorso anno. Ci manca poco per essere al 100% e sono sicuro che qui riusciremo a completare il nostro lavoro. Portimao è una pista molto diversa da Sepang e, ovviamente, anche le condizioni climatiche lo sono”.

“Sarà fondamentale quindi riprovare le diverse carene testate in Malesia per poter avere altri dati da analizzare prima di prendere una decisione finale – aggiunge il pilota torinese – Infine, dovremo lavorare anche sul weekend di gara e soprattutto sulla gara sprint. Saranno due giornate intense, ma sono pronto ed entusiasta di rimettermi al lavoro”.

“Sono contento di tornare in pista questo weekend e rimettermi al lavoro per preparare la nuova stagione. Ormai mancano praticamente due settimane alla prima gara e non vedo l’ora”, afferma il compagni di scuderia Enea Bastianini. “Nonostante a Sepang siamo riusciti a completare buona parte del nostro programma, anche qui ci aspetteranno due giornate molto intense – aggiunge il pilota Ducati -. Sarà importante ripetere alcune prove fatte in Malesia per avere dati diversi da poter confrontare. Bisognerà inoltre iniziare a lavorare sulla messa a punto della moto per la gara e simulare una gara sprint per capire come dovremo affrontare questa novità che ci aspetta quest’anno. Speriamo di trovare bel tempo in entrambe le giornate”.