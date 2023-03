Parigi 2024, entusiasmo alle stelle fra i francesi: venduti già 3.25 milioni di biglietti

Nonostante manchino poco più di 500 giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, i cittadini francesi non hanno lasciato cadere la palla al balzo e si sono precipitati in molti a garantirsi un posto in prima fila per i prossimi Giochi. Circa 3, 25 milioni di biglietti sono stati già venduti, la cui maggioranza di acquirenti è rappresentata da francesi che fremono dall’idea di rivedere i giochi a casa loro dopo ben 100 anni dall’ultima volta in quel della capitale francese.

Ad affermare il dato è stata direttamente l’organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi che con tramite le parole di Tony Estanguet, Presidente di Parigi 2024, ha voluto testimoniare il già grande risultato. “Che risposta! Con 3.25 milioni di biglietti venduti in meno di tre settimane, il livello di interesse è stato fenomenale, sia in Francia che all’estero. Chiunque non si sia ancora assicurato il suo biglietto ha ancora una possibilità per farlo, a partire dal 15 marzo quando sarà possibile registrarsi per la vendita dei biglietti individuali. Questa nuova fase darà l’opportunità di partecipare ad eventi di punta in luoghi straordinari, fare il tifo per atleti eccezionali e di vivere momenti indimenticabili alla Cerimonia di Apertura e di Chiusura dei Giochi“.

Secondo una statistica, diramata da Adnkronos, la maggioranza del pubblico che ha già acquistato i biglietti sarebbe: in questa prima fase di vendita, infatti, il 45% degli spettatori è donna, il 44% ha meno di 35 anni. Sono stati venduti biglietti per tutti gli sport. Inoltre, attraverso una nota l’organizzazione dei Giochi, ha voluto incentivare la vendita di altri biglietti sottolineando che 15 marzo ci sarà la possibilità per tutti di acquistare biglietti registrandosi al sorteggio per la vendita dei biglietti individuali, in cui saranno disponibili le sessioni più ambite, attraverso la piattaforma ufficiale di ticketing: “tickets.paris2024.org“.