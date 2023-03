Parigi-Nizza 2023, il vento non si placa: abbreviato il percorso della sesta tappa

Non solo la Tirreno-Adriatico, ma anche la Parigi-Nizza deve fare i conti con le forti raffiche di vento e di pioggia. Così come per la nostra classica del ciclismo italiano, anche la classica francese giunta alla sua sesta tappa di quest’anno in programma pomeriggio di venerdì 10 marzo è stata costretta ad abbreviare il percorso di giornata per le condizioni metereologiche avverse. La gara che vede in testa Tadej Pogacarm, vincitore inoltre anche dell’ultima tappa percorsa, avrà un percorso dunque modellato.

Gli organizzatori nella mattinata di venerdì 10 marzo hanno dichiarato con una nota ufficiale che il percorso della tappa in programma nel primo pomeriggio verrà modificato ed accorciato. La prima parte di gara, infatti, che doveva partire poco prima di mezzogiorno a Tourves (Var), è stata neutralizzata e la “vera partenza sarà ora data al km 117,8 a “La Fontaine d’Aragon“, all’ingresso delle Alpi Marittime. Altra modifica riguarda anche l’orario dell’inizio della tappa: inizialmente compresa per mezzogiorno, ora potrebbe slittare a più tardi. Anche su questo stanno lavorando gli organizzatori.