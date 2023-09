Premio Campanati a Daniele Orsato: miglior arbitro dei Mondiali 2022 in Qatar

Prima del calcio d’inizio di Italia-Ucraina, Daniele Orsato riceverà il premio Giulio Campanati in qualità di miglior arbitro dei Mondiali di Qatar 2022. Il riconoscimento, istituito insieme alla Sezione Aia ‘Meazza/Campanati’ di Milano con il patrocinio della Figc, verrà consegnato in campo alle ore 18.30. La giuria che assegna il premio è composta da dirigenti arbitrali, ex arbitri, esponenti dei media e dirigenti calcistici.