Moto3, ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP Portogallo 2023: Moreira il più veloce di tutti

Diogo Moreira fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere della Moto3 in questo fine settimana in cui scatta il Motomondiale con il GP del Portogallo. A Portimao il pilota 18enne della KTM è di gran lunga il più veloce, con quasi tre decimi di margine su Daniel Holgado. Primo degli italiani è Stefano Nepa in ottava posizione. Subito dietro di lui troviamo al nono posto Riccardo Rossi (+0.893), poi 14esimo Romano Fenati (+0.993), 20esimo Matteo Bertelle (+1.217), e 23esimo Filippo Farioli (+1.384).

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1

1 Diogo MOREIRA 1:48.006 MT Helmets – MSI KTM

2 Daniel HOLGADO 1:48.305 Red Bull KTM Tech3 KTM

3 David ALONSO 1:48.400 GASGAS Aspar Team GasGas

4 Deniz ÖNCÜ 1:48.584 Red Bull KTM Ajo Kalex

5 Xavier ARTIGAS 1:48.591 CFMOTO Racing PruestelGP CFMoto

6 José Antonio RUEDA 1:48.747 Red Bull KTM Ajo KTM

7 Joel KELSO 1:48.801 CFMOTO Racing PruestelGP CFMoto

8 Stefano NEPA 1:48.897 Angeluss MTA Team KTM

9 Riccardo ROSSI 1:48.899 SIC58 Squadra Corse Honda

10 Ryusei YAMANAKA 1:48.937 GASGAS Aspar Team GasGas