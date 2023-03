Tottenham, per il dopo-Conte ora spunta anche Nagelsmann

Non è ancora ufficiale l’esonero di Julian Nagelsmann, che il tecnico è già sulla lista di diversi club europei per il futuro. Senza dubbio interessato è il Tottenhham almeno stando a quanto riporta l’Evening Standard. Il rapporto con Antonio Conte è ai ferro corti e gli Spurs, che avrebbero volentieri preso in considerazione anche Tuchel, potrebbero quindi virare su colui che si appresta ad essere l’ex allenatore del Bayern Monaco.