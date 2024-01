Morte Riva, il cordoglio della Serie A: il Cagliari in lutto, “Per sempre Gigi Riva”

Il mondo del calcio piange Gigi Riva. Il Cagliari, club che ha visto Riva diventare leggenda e conquistare lo storico scudetto, ha listato a lutto tutti i suoi profili social ufficiali e su X pubblica una foto del giocatore con la scritta: “Per sempre GIGI RIVA”. Si unisce al ricordo il Milan, che sui profili social scrive: “Il Milan piange la scomparsa di Gigi Riva, grande simbolo del nostro calcio. In questo momento di dolore il nostro pensiero va alla sua famiglia. Addio, Rombo di Tuono“. Messaggio di vicinanza anche da parte della Fiorentina: “Il presidente Commisso, il consiglio direttivo, la squadra e tutte le persone coinvolte nella Fiorentina si uniscono al mondo del calcio nel cordoglio per la scomparsa di Gigi Riva, leggenda del calcio italiano e internazionale. Ha ispirato intere generazioni di appassionati di calcio”.

Altri club di Serie A si fanno sentire vicini al lutto della famiglia Riva, come l’Inter: “FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Gigi Riva e si stringe attorno alla famiglia e a tutto il mondo del calcio in questo momento di lutto“. Poi il Verona: “Il presidente Maurizio Setti e tutto l’Hellas Verona sono vicini alla famiglia Riva e a tutto il popolo del Cagliari in questo momento di lutto e dolore per la perdita dell’indimenticabile Gigi, leggenda rossoblù e degli azzurri“. “La Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Gigi Riva, bomber e bandiera del Cagliari nonché alfiere degli azzurri, prima da attaccante e poi da team manager. Alla famiglia, al club e ai tifosi rossoblù le più sentite condoglianze” aggiungono i blucerchiati, raggiunti presto dal Monza: “AC Monza partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa di Gigi Riva, leggendario attaccante del calcio italiano di cui ha scritto pagine indimenticabili con la maglia del Cagliari e della Nazionale. Grande protagonista dello storico Scudetto dei sardi nel 1969/70, con la maglia azzurra ha conquistato l’Europeo nel 1968 e il secondo posto ai Mondiali del 1970. Con 35 reti in 42 partite è il miglior marcatore della storia della Nazionale Italiana, con cui si è laureato Campione del Mondo nel 2006 da dirigente. Ci mancherai Rombo di Tuono!”