MOVIOLA – Napoli-Inter, Simeone espulso per doppio giallo. Mazzarri furioso: “Basta, me ne vado!”

Episodio da moviola in Napoli-Inter. Giovanni Simeone è stato espulso all’ora di gioco per un doppio cartellino giallo. Rapuano è noto per essere un arbitro molto severo e ha deciso di estrarre due cartellini gialli all’indirizzo dell’attaccante argentino. Furibonda la panchina azzurra, in particolar modo Walter Mazzarri, che ha commentato con un “Vergogna, basta, me ne vado”, non rassegnandosi a questa decisione arbitrale. Azzurri in dieci per mezzora.