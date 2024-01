Morte Gigi Riva, osservato un minuto di silenzio prima del secondo tempo di Napoli-Inter

Figc e Lega Serie A hanno deciso di far osservare, già prima dell’inizio del secondo tempo della finale della Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter, un minuto di silenzio per ricordare Gigi Riva, “uno dei campioni più amati della storia del calcio italiano”. A inizio primo tempo non si è fatto in tempo a organizzare il minuto di silenzio, in quanto la notizia della scomparsa di Rombo di Tuono era arrivata da pochissimi minuti, la Figc e Lega Serie A hanno deciso di rimediare subito informando anche i giocatori del lutto che ha colpito il nostro calcio.