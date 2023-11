Morte Ituma, la Igor Volley smentisce: “Nessun messaggio d’addio inviato alle compagne”

Attraverso una nota ufficiale, la Igor Volley ha smentito le voci di un possibile messaggio d’addio inviato da Julia Ituma, scomparsa lo scorso aprile a Istanbul. “Nessun messaggio di addio è stato inviato da Julia, in alcuna forma, a compagne di squadra, staff tecnico o dirigenza. Men che meno alcun messaggio è stato inviato in un gruppo whatsapp della squadra. Se la ragazza abbia mandato un messaggio di addio ad altre persone o in altri gruppi whatsapp, non è cosa nota al club – si legge – E’ assolutamente falso anche il fatto che la ragazza, prima della tragedia, avesse informato di un suo malessere compagne o membri dello staff tecnico o societario. Se ciò fosse avvenuto, il club si sarebbe immediatamente attivato per tutelare la ragazza“. La nota infine conclude: “Come già fatto nelle ore e nei giorni successivi alla tragedia, chiediamo di rispettare il dolore di tutte le persone coinvolte. Il club, a sua volta, si tutelerà nelle sedi opportune qualora venisse ulteriormente dato risalto a ricostruzioni false, peraltro già smentite a suo tempo dal club“.