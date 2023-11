Atalanta-Inter, Inzaghi: “Gara fisica e impegnativa, dovremo tenere alta la concentrazione”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali alla vigilia della gara contro l’Atalanta, valevole per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024: “Ci aspetta una gara impegnativa contro un’avversaria che fa bene da anni ed ha un ottimo allenatore. Dovremo essere bravi a tenere alta la concentrazione e tenere presente la lucidità avuto nelle ultime partite. Recentemente abbiamo fatto molto bene a livello difensivo, ma l’Atalanta è una squadra che ha qualità sia dal punto di vista tecnico che fisico. Proprio perché la conosciamo bene, dovremo essere bravi a soffrire insieme in determinati momenti della partita“.

“Bergamo non è un campo semplice. L’Atalanta non ha subito neppure un gol in casa e, in generale, ne ha presi pochissimi. Sarà una gara fisica che offre moltissimi stimoli – ha proseguito l’allenatore dei nerazzurri, che poi si è voluto soffermare su Marcus Thuram – E’ stato bravo perché si è inserito nel migliore dei modi, anche grazie all’aiuto di tutti. Ogni giorno si allena molto bene, ma a mio avviso ha ancora margini di miglioramento e quindi deve crescere ancora. A dir la verità tutto il gruppo sta lavorando bene, non dobbiamo dimenticare che davanti c’è il ‘noi’ e non l”io’“.