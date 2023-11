F1 GP Brasile 2023, Horner: “Perez sarà il nostro pilota per il 2024”

“Nulla mi sorprende, chiunque viene accostato a noi. Il campionato è già chiuso e si parla di queste cose. Posso garantire che Alonso non guiderà con la Red Bull, ha un contratto con Aston Martin e non ne abbiamo parlato. Checo Perez sta vivendo un momento difficile però tutto il team ha fiducia in lui, ha un contratto con noi. Sarà il nostro pilota nel 2024, vogliamo soltanto che ritorni allo stato di forma mostrato fino a Monza”. Lo ha detto il team principal della Red Bull, Christian Horner, dopo le FP1 del GP del Brasile: “Abbiamo imparato molto dall’anno scorso, capendo alcuni dei problemi, così abbiamo voluto risparmiare le gomme per le due gare. Un peccato in Messico per Perez, era a un decimo e mezzo da Verstappen e competitivo per tutto il weekend, non si può incolpare un pilota per averci provato nella gara di casa”.

Su Ricciardo: “Daniel sta facendo il meglio per darci la miglior versione di sé, in modo tale da poter puntare alla Red Bull nel 2025. Nel 2024 sarà un pilota AlphaTauri”.