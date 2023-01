Bundesliga 2022/2023, il Dortmund vince 4-3 con le magie di Bellingham e Reyna: Augsburg battuto

Il Borussia Dortmund batte 4-3 l’Augsburg al termine di una partita rocambolesca che proietta gli uomini di Terzic al sesto posto in classifica. Il Borussia, dopo due sconfitte di fila, scaccia via la crisi grazie al talento dei suoi uomini. La prima rete è una magia rara, la firma invece è una delle solite: Jude Bellingham al 29′ controlla dal limite dell’area, con una finta di corpo sposta la palla sul destro e sorprende Gikiewicz sul primo palo. Anche il pareggio dell’Augsbug però è all’altezza della prima rete. Fa tutto o quasi Maier che al 39′ prende palla in area, si libera di un avversario e mette in rete con l’esterno destro. Tre minuti dopo però il Dortmund torna avanti: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Nico Schlotterbeck salta più in alto di tutti e fa fare brutta figura nuovamente al portiere avversario, apparso tutt’altro che posizionato bene. Ma la difesa del Borussia lascia ancora a desiderare e nel recupero della prima frazione, arriva il secondo pareggio: Demirovic scatta in posizione regolare e con un tocco sotto supera Kobel e rende inutile l’intervento (scomposto) di Ryerson. Al 62′ c’è spazio per l’emozionante ritorno in campo di Haller tra gli applausi del pubblico. Anche il finale è rocambolesco: Bynoe Gittens al 75′ si accentra e trova l’angolo lontano col destro. Il vantaggio dura poco, un minuto per la precisione. Ed è Colina a freddare Kobel con un gran mancino ad incrociare. A spazzare paure e ansie, con il gol da tre punti, ci pensa Giovanni Reyna con l’ennesima magia della serata: al 78′ Bellingham spizza di testa, Reyna controlla, si coordina e trova il secondo palo.