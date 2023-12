Napoli, De Laurentiis: “Le colpe sono tutte mie. Correndo gli arbitri perdono ossigenazione cervello”

“Caro Rocchi, non può permettere che un arbitro butti fuori Mazzarri e Palladino. Questo non è calcio, è stabilire che io per essere forte e rispettabile devo utilizzare il cartellino a tutti i costi. L’arbitro deve rispondere al principio di equità, a furia di correre perdono l’ossigenazione nel cervello, allora forse bisogna che l’arbitro si alleni di più o venga sostituito in corsa”. Lo ha detto il presidente Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa dopo Napoli-Monza: “Tutto quello che è successo è solo colpa mia, non dell’allenatore e dei calciatori. Per questo devo chiedere scusa ai tifosi napoletani, ma il campionato è lungo e ci muoveremo sul mercato per recuperare il tempo perduto”, ha aggiunto.