Sport in tv oggi domenica 8 ottobre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di domenica 8 ottobre. Occhi puntati sulla Serie A. Lazio impegnata contro l’Atalanta. Il Napoli sfida la Fiorentina, mentre la Roma è impegnata a Cagliari. Al Wta 1000 di Pechino è tempo di finale tra Liudmila Samsonova e Iga Swiatek. Grande attesa anche per il GP del Qatar, con Max Verstappen che è pronto a festeggiare in gara il titolo iridato. Prosegue anche il Mondiale di rugby. Senza dimenticare la rassegna iridata di beach volley.