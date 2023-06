Mondiali Under 20: l’Italia dal dischetto nel finale con l’Inghilterra, 2-1 e pass per i quarti

L’Italia si impone per 2-1 sull’Inghilterra e conquista il passaggio ai quarti di finale dei Mondiali Under 20 2023. Ottima partenza da parte degli Azzurrini che già al minuto 8′ trovano la rete del vantaggio, grazie all’empolese Baldanzi. Rispondono i britannici dopo un quarto d’ora però, grazie alla rete di Devine. Gara corretta e che sembra volersi protrarre ai tempo supplementari, ma al minuto 85′ l’arbitro viene richiamato al Var. Dopo una lungha analisi la svolta del match: calcio di rigore per l’Italia per un tocco di mano. Dal dischetto va’ Casadei, che spiazza il portiere avversario. Dopo ben 12 minuti di recupero, il triplice fischio. L’Italia vola ai quarti di finale, sabato alle 23 sfiderà la Colombia.

Nell’altra gara della serata, eliminata a sorpresa l’Argentina padrona di casa. Vince la Nigeria per 0-2, a segno Muhammad e Haliru Sarki.