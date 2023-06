Highlights Arnaldi-Shapovalov 2-6 6-3 3-6 3-6, secondo turno Roland Garros 2023 (VIDEO)

Denis Shapovalov sconfigge Matteo Arnaldi e accede al terzo turno del Roland Garros: il più esperto tennista canadese gioca un incontro di buon livello e approfitta di quasi tutte le (non tante) sbavature dell’italiano per chiudere i conti, dopo 2 ore e 56 minuti di lotta, con lo score di 6-2 3-6 6-3 6-3. Buona avventura in ogni caso quella del sanremese, che salvo sorprese tornerà in Top 100 a partire da lunedì 12 giugno. Per quanto concerne Shapovalov, invece, due vittorie nello stesso torneo non riusciva ad ottenerle addirittura dagli Australian Open, quando si arrese al terzo turno contro Hubert Hurkacz. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della sfida.