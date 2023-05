Roma-Siviglia, incredibile su Rai Uno: salta il segnale sul rigore decisivo di Montiel (VIDEO)

di Giorgio Billone 7

Incredibile sulla Rai durante i rigori di Roma-Siviglia. La partita era visibile in chiaro su Rai Uno in seguito all’accordo con Sky e proprio nel momento cruciale, quello del penalty calciato da Montiel, sbagliato ma ripetuto, se ne è andato il segnale sulla tv di stato (ma non su Sky o Dazn, quindi il problema riguarda viale Mazzini) e dopo alcuni strani suoni che hanno scatenato il web è ritornato quando il penalty era stato sbagliato ma con la decisione di ripeterlo da parte del Var. In alto ecco il video.