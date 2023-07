Mondiali U21 volley maschile 2023: Italia sconfitta in finale, l’Iran la spunta al tie-break

Niente doppietta per l’Italia, che nella finale per l’oro dei Mondiali U21 di volley maschile 2023 si arrende al tie-break all’Iran. A Manama, capitale del Bahrein, a festeggiare è la compagine iraniana, che sconfigge in rimonta i campioni in carica e si laurea campionessa della rassegna iridata. 3-2 (25-20, 23-25, 23-25, 25-16, 15-9) il punteggio della finale, conquistata dall’Iran grazie a un finale in crescendo, ma anche per via del calo degli azzurrini di coach Matteo Battocchio. Purtroppo l’Italia non riesce a bissare il successo contro la Bulgaria in semifinale e manca l’appuntamento con il secondo titolo consecutivo.

CALENDARIO COMPLETO MONDIALI U21: DATE, ORARI E TV

MONDIALI U21 MASCHILI 2023: RISULTATI E CLASSIFICHE

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CRONACA – Partenza ad handicap per l’Italia, che subisce fin da subito il gioco dell’Iran e precipita nel punteggio, incapace di reagire. L’Iran tocca un massimo vantaggio di +9 per poi chiudere 25-20 senza grosse difficoltà. La reazione degli azzurrini non tarda ad arrivare ed il secondo set ne è la prova: pur senza assistere ad un vero e proprio dominio, l’Italia resta sempre al comando di una manciata di lunghezze e s’impone per 25-23. Stesso punteggio e stesso copione per il terzo parziale, in cui i ragazzi di Battocchio partono bene e amministrano il vantaggio, avvicinando la vittoria.

Purtroppo la quarta frazione è un vero disastro: l’Iran ottiene subito un vantaggio significativo e scappa, impedendo agli avversari di riacciuffarli. Con la situazione ormai compromessa, l’Italia getta la spugna e cede 25-16. Anche nel tie-break è l’Iran a dominare in lungo e in largo ed il punteggio di 15-9 lo testimonia. Gli azzurrini fanno quel che possono, ma i due ace di Hossari in avvio fanno la differenza e danno il via all’assolo della squadra asiatica, che al primo match point ha la meglio e si laurea campione del mondo per la seconda volta.