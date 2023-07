Inter, Mkhitaryan: “Pronto per la nuova stagione, voglio scrivere la storia del Club”

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter TV raccontando il ritorno in squadra: “Sono molto felice di iniziare la mia seconda stagione qui, sono pronto. Sto aspettando il rientro dalla vacanze di tutti, per tornare completamente in gruppo. I miei compagni mi hanno sempre sostenuto, ho provato a dare sempre il massimo per aiutare la squadra a vincere le partite. Sono qui per scrivere la storia di questo club”. Poi ha concluso: “Obiettivi? Non cambiano,siamo qui per vincere lo Scudetto, vincere le Coppe e andare più avanti possibile in Champions”.