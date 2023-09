Mondiali maschili rugby 2023: Samoa si sveglia tardi, vince l’Argentina nel segno di Boffelli

Prima vittoria nei Mondiali maschili di rugby 2023 per l’Argentina, che in quel di Saint-Etienne ha sconfitto per 19-10 Samoa. I sudamericani hanno sbloccato la gara al 9′ con Boffelli, autore di una meta poi trasformata da lui stesso. Ancora Boffelli è stato il grande protagonista del primo tempo con altre due trasformazioni, mentre per gli avversari Lealiifano non è andato oltre un deludente 1/3. Le squadre sono dunque andate al riposo con l’Argentina avanti 13-3, punteggio consolidato anche nella ripresa, dove per oltre 20 minuti c’è stato solo un calcio trasformato dal solito Boffelli. Quando sembrava ormai finita, a 4′ dalla fine Samoa ha trovato la sua prima meta del match con Malolo, poi trasformata da Leuila. Poco male per l’Argentina, che ha chiuso definitivamente i giochi con il calcio di Sanchez.

