Tennis, Djokovic: “Da Federer ho imparato a organizzarmi durante gli Slam”

Novak Djokovic parla degli insegnamenti appresi da Roger Federer: “La cosa più importante che ho imparato da Roger Federer è come organizzare il mio programma per essere al meglio durante i tornei dello Slam. È stato tra i primi a innalzare a un altro livello la fase preparatoria ai grandi appuntamenti. utto il suo lavoro è stato per me un modello e una fonte d’ispirazione unica. Ho preso appunti e ne ho parlato con il mio staff. Ho seguito a lungo il lavoro di Roger con la sua squadra”.