Mondiali Fukuoka 2023: Pilato medaglia di bronzo nei 50 rana, Ceccon solo quinto nei 50 dorso

Nell’ultima giornata di gare ai Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, l’Italia torna a smuovere il medagliere e lo fa grazie a Benedetta Pilato. La 18enne azzurra ha infatti conquistato la medaglia di bronzo nei 50 rana femminili, salendo sul gradino più basso del podio con il tempo di 30.04. Un risultato importante per la classe 2005, che è scoppiata in lacrime a fine gara ed ha dichiarato: “Dopo l’anno che ho avuto mi merito questa medaglia. In vista dei grandi cambiamenti del prossimo anno, credo che questo sia il modo migliore per chiudere un percorso. Sono molto contenta. Mi sono mancati gli ultimi 5 metri, ma va bene così. Record del mondo battuto dalla Meiluyte? Me l’aspettavo, i record sono fatti per essere battuti“.

La vittoria è andata alla lituana Meilutyte, che con il crono di 29.16 ha stabilito anche il nuovo record del mondo. Secondo la statunitense King in 29.94, mentre l’altra azzurra in gara, Anita Bottazzo, ha ottenuto un buon quinto posto con 30.11. Niente da fare purtroppo per Thomas Ceccon, solo quinto nei 50 dorso maschili. L’azzurro ha nuotato in 24.58 ma ha visto sfumare il podio per un soffio, dato che il cinese Xu ha chiuso terzo in 24.50. Il successo è andato invece allo statunitense Hunter Armstrong, che grazie al suo 24.08 ha potuto festeggiare insieme al connazionale Justin Ress, secondo in 24.24.

Niente record del mondo ma altra medaglia d’oro per il tunisino Hafnaoui, che ha trionfato nei 1500 stile libero con il tempo di 14:31.54. Beffato di appena 5 millesimi l’americano Finke, secondo. A completare il podio l’australiano Short in 14:37.28. Il miglior europeo è l’irlandese Wiffen, quarto, e ciò vuol dire che il record continentale resta saldamente nelle mani di Gregorio Paltrinieri. Altra medaglia d’oro per Sarah Sjoestroem, che si è aggiudicata anche i 50 stile libero femminili ma senza battere il record del mondo. Grazie al suo 23.62, la svedese ha preceduto l’australiana Jack, seconda in 24.10, e la cinese Zhang, terza in 24.15.

Infine, nell’ultima gara individuale di giornata, la canadese Summer McIntosh ha ottenuto la medaglia d’oro nei 400 misti femminili con il tempo di 4:27.11 (record dei campionati). Sul podio insieme a lei la statunitense Katie Grimes, seconda in 4:31.41, e l’australiana Jenna Forrester, terza in 4:32.30. Niente da fare per Sara Franceschi, che ha chiuso in 4:37.73 e si è dovuta accontentare della terza posizione.

A chiudere la giornata odierna, e dunque il Mondiale, sono state le staffette 4×100 miste. Nel maschile hanno trionfato gli Stati Uniti, dominanti dall’inizio alla fine e capaci di stabilire il nuovo primato dei campionati, garantendosi il gradino più alto del podio con il crono di 3:27.20. Secondo posto per la Cina in 3:29.00, terza l’Australia in 3:29.62